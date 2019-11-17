Боевики в Идлибской зоне деэскалации совершили за сутки 30 обстрелов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На территории Идлибской зоны деэскалаци по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, за сутки зафиксировано 30 обстрелов, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Биньямин, Сабикия, Халаса, Хайль-эль-Ансари провинции Алеппо; Сафсафа, Сараф, Калах-Тахтани, Айн-эль-Кантара, Кермель, Кинсибба, Санджека провинции Латакия; Кара-Джурн, Эр-Расиф, Хуайз провинции Хама; Эс-Салихия, Хуайн-эль-Кебир, Телль-Сиди-Ала, Умм-Сахридж, Хан-Шейхун, Мгарет-Марза, Телль-Ас, Зайтуна провинции Идлиб", - сказал он на брифинге.

Российский центр по примирению вновь призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, по данным Центра, подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса - Бир-Саид - Абу-Даля, Кобани - Каракозак - Бир-Али-Сулим, Аджами - Бозгекли, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо. "Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам аэр. Камишлия - Чанаджик - Дейла - Тель-Эш-Шур-Гарби - Зенар - аэр. Камишлия и аэр. Тифор - верт. площадка эль-Хура - Афан - Мост - аэр. Квайрес", - пояснил генерал-майор.

Боренков уточнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. В то же время "совместное российско-турецкое патрулирование не проводилось".

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Хиша провинции Ракка и в городе Алеппо, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 2 715 продовольственных наборов общим весом более 10,5 тонны.