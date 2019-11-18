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Российский турист утонул в Индии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Турист из России утонул, купаясь в море в индийском штате Гоа, сообщило издание The Times of India.

Как отмечается в публикации, инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, вечером на пляже Арамболь. 64-летний россиянин приехал в Индию вместе с женой.

Как уточняет издание, супруга туриста обратилась к спасателям около пяти часов вечера. Она заявила, что не может найти мужа. По ее словам, супруг был отличным пловцом, но имел хронические заболевания.

Спасатели отправились на поиски на водных мотоциклах и обнаружили тело мужчины в воде примерно в 50 метрах от берега. Медики подозревают, что во время плавания у россиянина произошел инсульт, что и стало причиной смерти.

Арамболь - традиционная рыбацкая деревня и одноименный пляж на севере Гоа, популярные у зарубежных туристов в период с ноября по март. Расположена в 40 км от столицы Гоа Панади.

Гоа Арамболь Индия

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