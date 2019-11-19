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Законопроект о статусе Донбасса разработают по итогам "нормандской встречи"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан по результатам встречи лидеров стран "нормандской четверки" совместно с парламентом и обществом.

"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и главное - вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы вспомнили. Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов - это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу", - заявил Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он удивился, что министр иностранных дел Вадим Пристайко считает работу парламента в вопросе разработки законопроекта "Об особом статусе" неэффективной.

На вопрос, как за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря - ИФ) будет выработан текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО, глава Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

Украина Дмитрий Разумков Верховная рада Донбасс

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