В окружении Зеленского исключили продажу украинской земли россиянам

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае если среди основателей украинских компаний, покупающих в стране землю сельскохозяйственного назначения, окажутся граждане РФ, то такая недвижимость будет изъята в пользу государства с помощью механизма спецконфискации.

"В законе (о продаже сельхозземель - ИФ) будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке земли решается - ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сказал Лещенко во вторник "Интерфаксу".

По его словам, в законе будет прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины без двойного гражданства, которые проживают на территории страны.

Лещенко указал, что общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении этого вопроса на референдум.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу подобного рода недвижимости. Согласно документу, на Украине в период до 1 января 2024 года запрещается покупка сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства.