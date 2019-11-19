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При пожаре на судне близ Южной Кореи погиб один человек и 11 пропали без вести

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Жертвой пожара на рыбацкой шхуне у берегов Южной Кореи стал один человек, еще 11 рыбаков числятся пропавшими без вести, сообщает информационное агентство Associated Press.

Информация о происшествии поступила от береговой охраны Южной Кореи утром во вторник. Служба предоставила фото, на котором изображено загоревшееся рыбацкое судно близ самого большого южнокорейского острова Чеджу.

Как сообщает AP, спасатели обнаружили одного из рыбаков без сознания в водах в 7 км к югу от судна. В больнице констатировали его смерть. Помимо погибшего на судне находились еще пятеро южнокорейцев и шестеро вьетнамцев.

Береговая охрана и военно-морской флот Южной Кореи продолжают поисково-спасательную операцию.

Причины пожара пока не установлены.

Южная Корея

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