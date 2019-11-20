По делу об убийстве мальтийской журналистки задержан крупный бизнесмен

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На Мальте полиция и военные задержали яхту бизнесмена Йоргена Фенека, провели там обыски и задержали его самого по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галисии. Об этом сообщили Times of Malta со ссылкой на источник, близкий к следствию, и BBC News со ссылкой на правительственный источник.

По сведениям Times of Malta, яхта была задержана примерно в 5:30 утра в среду при попытке выйти из Портомасо в направлении Италии. Час спустя судно вернулась в порт, показали данные сервиса Vessel Finder.

Премьер-министр Джозеф Мускат позднее сказал журналистам, что следствие интересуется Фенеком. От дальнейших комментариев он отказался, чтобы не помешать расследованию.

19 ноября Мускат подписал документ о готовности помиловать предполагаемого посредника в преступлении, который утверждает, что знает организатора убийства журналистки.

Фенек - руководитель и акционер компании Electrogas, которая в 2013 году получила госконтракт правительства Мальты на строительство тепловой электростанции. Ему также принадлежит компания в Дубае 17 Blaсk Limited, которую убитая журналистка связывала с мальтийскими политиками. Связь Фенека с этой компанией журналисты-расследователи установили уже после ее смерти.

Дафну Каруану Галисию взорвали в ее собственном автомобиле в октябре 2017 года. Она занималась журналистскими расследованиями. Одна из ее последних громких публикаций касалась связей Муската и его ближайших помощников с панамскими офшорами и с получением денег от правительства Азербайджана. Незадолго до смерти журналистка сообщила, что получила угрозы.