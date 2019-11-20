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Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.

По ее данным, с полуночи неприятель нарушил режим прекращения огня три раза, обстреляв украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще один - оперативно-тактической группировки "Север", при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.

"Украинская сторона на одном из участков сегодня дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым", - отмечается в сводке.

Донецк и Луганск об обстрелах 20 ноября не сообщали.

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