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Граждане ЕС оценили влияние членства с союзе на внешнюю торговлю

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Граждане Европейского союза в большинстве своем ощущают личную выгоду от внешней торговли ЕС и уверены, что членство в союзе лучше обеспечивает торговые интересы их стран, чем если бы страны выступали на внешнем рынке поодиночке.

По данным опроса агентства Eurobarometer, опубликованным в среду, 60% жителей ЕС считают, что международная торговля приносит им личную выгоду. Это на 16% больше, чем 10 лет назад. 71% респондентов уверены, что ЕС более эффективно защищает торговые интересы их стран, чем эти страны, действующие самостоятельно.

За последние пять лет вступили в силу 16 новых торговых соглашений между ЕС и третьими странами. Еврокомиссия, публикуя данные опроса, подчеркивает, что при заключении соглашений все больше внимания уделяется прозрачности и требованиям устойчивого развития. Соблюдение экологических норм и трудового права стали краеугольным камнем торговой политики ЕС.

Внешняя торговля поддерживает сегодня 36 млн рабочих мест в ЕС, что на 5 млн больше, чем в 2014 году.

Евросоюз

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