Под зданием американской школы обнаружили могилы 145 человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Могилы 145 человек, предположительно, были обнаружены под зданием школы в американском штате Флорида, сообщает в четверг BBC News.

Останки были обнаружены с помощью георадара на территории школы в городе Тампа. Гробы оказались захоронены на глубине 1-1,5 метра, отмечает BBC News. Эти захоронения, предположительно, являются часть кладбища Риджвуд (Ridgewood), которое было открыто в середине XX века и на котором хоронили бедняков.

Как заявили представители школьного округа Тампы, на Риджвуде в общей сложности было захоронено более 250 человек, в основном афроамериканцы. Из общего числа покойников на этом кладбище около 80 были детьми разных возрастов.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу школьного округа Тампы, чиновники занялись выяснением вопроса по поводу захоронений в октябре, когда некий человек сообщил члену школьного комитета города о том, что под зданием школы могут находиться могилы. После этого школьный округ нанял специалистов, которые с помощью георадара подтвердили наличие захоронений в данном месте.

Администрация Тампы открыла кладбище Риджвуд в 1942 году, в 1957 году она продала его частной компании. Школьный округ Тампы выкупил эту землю у компании, название которой не уточняется, в 1959 году и через год открыл там среднюю школу.

В Тампе планируют снести здание школы, возведенное на месте кладбища, чтобы почтить память захороненных в том месте людей, заявил суперинтендант городского школьного округа Джефф Икинс (Jeff Eakins).