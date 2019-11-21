Охрана Трампа задержала мужчину, пытавшегося прорваться на территорию Белого дома

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Секретной службы США, в чьи обязанности входит охрана президента США Дональда Трампа, задержали мужчину, который пытался на автомобиле проникнуть на территорию Белого дома.

"Транспортное средство было остановлено, этот человек был сразу же взят под стражу сотрудниками Секретной службы США", - сообщило ведомство в своем твиттере.

Инцидент произошел утром в четверг. По сообщениям американских СМИ, это был черный автомобиль марки Mercedes.

Полиция совместно с Секретной службой США начала расследование по факту инцидента.

В марте 2017 года Секретная служба задержала проникшего на территорию Белого дома мужчину. Неизвестный перелез через забор и оказался на охраняемой территории. В Белом доме в тот момент находился президент Трамп. Позднее выяснилось, что проникшим на территорию официальной резиденции американского президента оказался житель Калифорнии, который назвал себя "другом президента" и у которого при себе нашли письмо с упоминанием о "российских хакерах".