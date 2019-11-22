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Суды вынесли обвинительный приговор в отношении 46 человек по Майдану

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По делам Майдана обвинительный приговор принят в отношении 46 человек, а подозрение сообщено 445 лицам, заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"По всей стране ... сообщено о подозрении 445 лицам, из них 48 высшим должностным лицам, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц в совершении преступлений судами признаны виновными 59 лиц, в отношении 46 из них принят обвинительный приговор", - сказал Чумак в эфире телеканала "1+1".

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