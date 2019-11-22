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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:55 мск в пятницу землетрясения имел координаты - 8.55 градуса южной широты и 130.74 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 23 км южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 км к северу от города Дарвин в Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индонезия

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