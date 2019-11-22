На Украине отменят обязательное проектирование квартирных радиоточек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На Украине с 1 декабря 2019 года вступят новые государственные строительные нормы и будет отменено обязательное проектирование радиоточек в квартирах. Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

Он назвал это требование устаревшим. По его словам, в правилах сохранено требование проектировать радиоточки сразу на дом, "чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС".

С декабря размещение радиоточек будет обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".

Новые правила также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

В Минстрое России весной 2018 года предложили изменить соответствующие требования и заменить поквартирные радиоточки на обязательный доступ к интернету. Создавать точки доступа к сети предлагалось на этапе проектирования и строительства.