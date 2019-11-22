Поиск

На Украине отменят обязательное проектирование квартирных радиоточек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На Украине с 1 декабря 2019 года вступят новые государственные строительные нормы и будет отменено обязательное проектирование радиоточек в квартирах. Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

Он назвал это требование устаревшим. По его словам, в правилах сохранено требование проектировать радиоточки сразу на дом, "чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС".

С декабря размещение радиоточек будет обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".

Новые правила также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

В Минстрое России весной 2018 года предложили изменить соответствующие требования и заменить поквартирные радиоточки на обязательный доступ к интернету. Создавать точки доступа к сети предлагалось на этапе проектирования и строительства.

Украина Минстрой Конфедерация строителей Украины

Новости

Польша выдала РФ экс-главу НПО "Космос", обвиняемого в мошенничестве на 17 млрд рублей

Киев хочет создать аналогичную минскому формату площадку для возвращения Крыма

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

Конфликт в Керченском проливе

Источник заявил, что Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли

Источник заявил, что Украине передали отмытые и отремонтированные военные корабли

В Генпрокуратуре переадресовали СКР вопросы о казни сирийца "бойцами ЧВК"

Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla

Роспотребнадзор назвал неопасным для россиян "радиационный инцидент" в Южно-Китайском море

"Мисс Беларусь", избранная депутатом парламента, обвинила The Times во лжи

"Мисс Беларусь", избранная депутатом парламента, обвинила The Times во лжи

Что случилось этой ночью: пятница, 22 ноября

Танкер под флагом Молдавии сел на мель близ Одессы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');