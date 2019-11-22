СМИ сообщили об отзыве признания Косово государством Науру

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Науру отозвало признание сербского автономного края Косово и Метохия как независимой республики Косово, сообщили сербские СМИ, например, Informer.

По их сведениям, Науру стало вторым государством за последние десять дней, отозвавшим признание Косово. 11 ноября, это сделала Гана, назвав решение о признании поспешным.

Всего признание Косово отозвали 17 государств. Из 193 стран-членов ООН Косово признают 93, отметил Informer.

Автономный край Косово и Метохия с преимущественно албанским населением провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года.