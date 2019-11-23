В США 13-летнего ученика арестовали после угроз расстрелять одноклассников

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе арестовали 13-летнего подростка после угроз расстрелять одноклассников и персонал школы, у него дома нашли винтовку, патроны и список учеников, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

Издание отмечает, что вместе с подростком был арестован еще один взрослый член семьи, но неизвестно, как он связан с угрозами напасть на школу.

По словам учеников, их одноклассник в пятницу стал угрожать им расстрелом, о чем школьники сообщили руководству учебного заведения.

После этого полицейские пришли с обыском домой к подростку, где обнаружили полуавтоматическую винтовку AR-15, 100 патронов, нарисованную от руки карту учебного заведения, а также список имен учеников и сотрудников школы, которых подросток намеревался атаковать.

Кроме того, в тот же день в одной из школ города Палмдейл (расположен в округе Лос-Анджелес) арестовали другого ученика, который также угрожал расстрелом. Тот после драки разместил в соцсетях фотографию с оружием и угрозы. По словам чиновников, эти два инцидента не связаны между собой.