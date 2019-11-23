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В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых протестов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Боготы Энрике Пеньалоса объявил в пятницу о введении в столице Колумбии комендантского часа на фоне массовых беспорядков и протестов, сообщает EFE.

Как отмечается, мэр колумбийской столицы ввел комендантский час по просьбе президента страны Ивана Дуке Маркеса, обосновавшего эти меры необходимостью поддерживать безопасность в городе.

Кроме того, полиция в пятницу применила слезоточивый газ против протестующих в центре Боготы на площади Боливара.

По данным агентства, большинство протестующих - студенты. Они выражают недовольство социальной и экономической политикой правительства Дуке. Протестующие выходят на улицы со сковородками и кастрюлями, чтобы создавать шум.

Днем ранее в Боготе также проходили массовые протесты, в результате которых не менее трех человек погибли, 98 были задержаны. Министр обороны Карлос Холмс Трухильо оценил убытки из-за беспорядков более чем в 20 млрд колумбийских песо (около 5,8 млн долларов).

Колумбия Богота Энрике Пеньалоса Иван Дуке Маркес

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