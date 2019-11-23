Поиск

Китай призвал РФ планировать контакт на высшем уровне к 75-летию победы в ВОВ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И "на полях" министерской встречи G20 в японской Нагое, в ходе встречи был затронут вопрос о подготовке контакта на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по "очень серьёзным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".

Китайский министр, в свою очередь, заявил о "высокой динамике сотрудничества во всех сферах".

"Нам надо должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне", - подчеркнул Ван И.

В МИД РФ сообщили, что министры также обсуждали "наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове". По итогам переговоров стороны констатировали "близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам".

Кроме того, стороны подтвердили важность продолжения регулярных доверительных контактов для "углубления внешнеполитического взаимодействия, которое играет стабилизирующую роль в мировых делах и содействует процессу формирования более справедливого и рационального политического мироустройства".

Россия Китай Сергей Лавров Ван И

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США

РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США

Трамп усомнился в подписании законопроекта по Гонконгу ради сделки с КНР

Brexit

Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с "чушью о Бермудском треугольнике"

Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с "чушью о Бермудском треугольнике"

Блумберг за неделю потратит $30 млн на рекламу своей президентской кампании

В США 13-летнего ученика арестовали после угроз расстрелять одноклассников

"Роскосмос" предупредил о летящем к Земле астероиде размером с челябинский метеорит

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');