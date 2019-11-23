Китай призвал РФ планировать контакт на высшем уровне к 75-летию победы в ВОВ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И "на полях" министерской встречи G20 в японской Нагое, в ходе встречи был затронут вопрос о подготовке контакта на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по "очень серьёзным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".

Китайский министр, в свою очередь, заявил о "высокой динамике сотрудничества во всех сферах".

"Нам надо должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне", - подчеркнул Ван И.

В МИД РФ сообщили, что министры также обсуждали "наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове". По итогам переговоров стороны констатировали "близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам".

Кроме того, стороны подтвердили важность продолжения регулярных доверительных контактов для "углубления внешнеполитического взаимодействия, которое играет стабилизирующую роль в мировых делах и содействует процессу формирования более справедливого и рационального политического мироустройства".