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Во Франции за ограбления приговорили к тюрьме выходцев из Грузии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд во Франции приговорил шестерых выходцев из Грузии к тюремным срокам продолжительностью от двух до пяти лет за многочисленные ограбления в регионе Бретань, пишет сайт газеты Le Figaro.

Группа преступников, по данным следователей, совершила более 20 ограблений за последние три месяца. Полиция, зафиксировав резкий рост количества ограблений, начала срочное расследование, в результате чего шесть грабителей были задержаны ранее на этой неделе.

После того, как они отбудут свои сроки в тюрьме, преступников по решению суда, выдворят с территории Франции.

Франция Грузия

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