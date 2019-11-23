Во Франции за ограбления приговорили к тюрьме выходцев из Грузии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд во Франции приговорил шестерых выходцев из Грузии к тюремным срокам продолжительностью от двух до пяти лет за многочисленные ограбления в регионе Бретань, пишет сайт газеты Le Figaro.

Группа преступников, по данным следователей, совершила более 20 ограблений за последние три месяца. Полиция, зафиксировав резкий рост количества ограблений, начала срочное расследование, в результате чего шесть грабителей были задержаны ранее на этой неделе.

После того, как они отбудут свои сроки в тюрьме, преступников по решению суда, выдворят с территории Франции.