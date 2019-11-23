Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП в Молдавии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спасателям в Молдавии удалось снять с опоры линии электропередачи мужчину, который находился там более девяти часов, сообщила корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу.

По ее словам, в 20.30 удалось снять мужчину при помощи автомобильных лестниц и другой спецтехники.

"Мужчину осматривают медики. Причины его поступка пока неизвестны. Соседи говорят, что у мужчины серьезные проблемы с психическим здоровьем, он состоит на учете в психиатрической клинике. Он неоднократно резал колеса у припаркованных машин, ломал деревянный забор, бил посуду. Мужчина ведет себя агрессивно, кричит и плюется", - сказала Пушкашу в субботу.

Мужчина находился на самом верху опоры линии электропередачи, на высоте более 20 метров в течение всего дня - с 11 утра до 20:30. На это время пришлось отключить подачу электроэнергии примерно 20 тыс. потребителям. Затем, частично была восстановлена подача электроэнергии примерно половине из них, а около 10 тыс. потребителей оставалось без света и тепла в течение всего дня. Также, в двух микрорайонах не работали светофоры, не ходили троллейбусы. В субботу в Кишиневе температура составляет 3-5 градусов мороза. В настоящее время подача электроэнергии в Кишиневе полностью восстановлена.