24 обстрела совершили боевики в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Боевики продолжают нарушать перемирие на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил

руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Сеф-аль-Доли, Сабикия провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Мортлу, Кинсибба, Санджека, Джанаджик провинции Латакия; Ард-эль-Баб провинции Хама; Эс-Салихия Ниха, Луайбда, Кефрайа, Хан-Шейхун, Абу-Омар, Эль-Фхайль провинции Идлиб", - сообщил Боренков на брифинге в субботу.

Российский центр по примирению вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

По словам Боренкова, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Харам-Раш - Кара-Мания в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.

Боренков сообщил также, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Черван-Кувейтар в провинции Ракка, Кобани - Мджейбна, Аджами - Мембидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия - Чанаджик - Шейрек - Духайт - Телль-бум - Телль-Канбар - Харам-Раш - Телль-Таир - Кирбатли - Ганнамия - Яремджа - Кара-Мания - Телль-Эш-Шур-Гарби - Зенар - Камишлия, отметил генерал.