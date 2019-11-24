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Электропикап Cybertruck заказали 146 тысяч раз

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На электрический пикап Cybertruck, презентованный Илоном Маском, поступило 146 тысяч заказов, сообщило агентство Associated Press.

Макс рассказал в твиттере, что заказы накопились с вечера четверга, когда прошла презентация. 17% заказчиков хотят купить машину с одним электромотором, 42% – с двумя моторами и 41% – заказали трехмоторную версию.

Размещение заказа стоит $100. Маск пообещал, что эти деньги можно будет вернуть.

Производство машин запланировано на 2021 год. Самая дешевая версия стоит $39,9 тысячи.

Дизайнерам Cybertruck удалось впечатлить публику на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Пикап выполнен в стиле ретрофутуризма.

Международный автосалон в Лос-Анджелесе

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Tesla Cybertruck
Cybertruck Илон Маск

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