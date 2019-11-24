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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На территории Киргизии в воскресенье в 11:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 260 км на юг от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 10.0, координаты эпицентра - 40.92 градуса северной широты, 77.61 градуса восточной долготы.

Сведениями об ощутимости (по шкале МSК-64) сейсмологи не располагают.

Казахстан Киргизия

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