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Россиянин скончался на отдыхе в Паттайе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский турист потерял сознание и скончался в ванной арендованного дома в тайской Паттайе, сообщает портал Pattaya News.

"Россиянин в возрасте 64 лет прибыл в Джомтьен (район на юге Паттайи - ИФ) на отдых вместе с друзьями. Они арендовали дом, где мужчина решил принять душ. Внезапно его друзья услышали громкий шум из ванной (вызванный падением потерявшего сознания мужчины - ИФ) - они бросились к нему, но турист не подавал признаков жизни", - пишет портал.

Друзья россиянина вызвали полицию и спасателей, прибыв на место, они констатировали смерть. "Турист принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, возможно в этом причина трагедии. По словам его спутников, он любил Паттайю и часто там бывал", - отмечает портал.

В сентябре сообщалось, что российский турист разбился насмерть, выпав с балкона отеля в Паттайе. Как уточнялось, погибший приехал в Таиланд заниматься боксом. В ночь накануне гибели россиянин выпивал в номере отеля с друзьями. Под утро он вышел на балкон и упал с него.

Паттайя Таиланд

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