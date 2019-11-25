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Посольство РФ предостерегло власти Чехии от установки памятника власовцам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Чехии заявило о нарушении обязательств Чехии по Конвенции о преступлениях против человечества в случае установки памятника власовцам.

"Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.)", - говорится в комментарии посольства на странице МИД РФ в фейсбуке.

В дипмиссии напомнили, что "в случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям (а не только к совершившим их лицам) "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения"".

Ранее СМИ сообщали, что в пражском районе Ржепорые власти Чехии собрались установить первый на территории страны памятник власовцам.

Чехия РФ

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