Отчет по расследованию для импичмента Трампа будет готов после Дня благодарения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - К омитеты Палаты представителей США, контролирующие процедуру импичмента президента Дональда Трампа, готовят отчет о расследовании для юридического комитета, который они надеются отправить вскоре после празднования Дня благодарения, сообщил председатель комитета по разведке Адам Шифф.

В письме "Уважаемый коллега", разосланном демократам в Палате представителей, Шифф проинформировал, что комитеты Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору и реформам продолжают расследование, не исключив возможности дополнительных слушаний или дачи показаний.

В то же время он заявил, что законодатели не хотят позволять администрации США затягивать процедуру посредством судебных тяжб. Шифф также выступил в поддержку коллег, проводивших расследование, заявив, что те обнаружили "огромное количество" доказательств виновности Трампа, несмотря на "препятствия" со стороны Белого дома.

"Фактически, комитеты не получили ни одного документа от каких-либо органов исполнительной власти по нашим повесткам", - отметил он, подчеркнув, "эта попытка оградить себя потерпела неудачу".

Расследование в рамках импичмента Трампа

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября этого года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию Burisma, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как полагают его оппоненты-демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.

Сам же Трамп отрицает этот факт, заверяя, что в данном случае принцип "услуга за услугу" не действовал.