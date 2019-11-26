Индийские хирурги удалили у пациента почку весом свыше 7 кг

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Индийские хирурги удалили у пациента почку весом 7,4 кг, это самая большая почка, которую когда-либо удаляли у больных на территории Индии, сообщает во вторник BBC News.

BBC News напоминает, что обычно одна почка весит порядка 120-150 граммов. Аномально большой орган был удален хирургами в одной из клиник Нью-Дели у пациента, страдающего аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек.

Это наследственное заболевание, при котором кисты в почках разрастаются до больших размеров, увеличивая сам орган. Один из врачей, проводивших операцию, сказал, что аномально увеличенные почки - это распространенное явление среди пациентов, страдающих от поликистоза почек.

Доктор Сачин Катуриа (Sachin Kathuria), также участвовавший в операции, сказал, что удаление почки - это крайняя мера, на которую идут хирурги, они решаются на такой шаг, если у больного, к примеру, зафиксировано внутреннее кровотечение из-за проблем с этим органом. У вышеупомянутого пациента почка была настолько большой, что мешала ему дышать, так что у врачей не было другого выхода, кроме как удалить ее, пояснил Катуриа.

По словам врача, он и его коллеги ожидали, что почка будет большой, однако когда они извлекли орган, его размеры потрясли медиков. "Его вторая почка была еще больше", - заявил Катуриа BBC News, не уточнив подробностей.

По данным Книги рекордов Гиннесса, в настоящий момент самой тяжелой почкой в мире считается орган весом 4,5 кг. Между тем, медицинские журналы сообщают, что самой большой почкой, которую извлекли в США, стал орган весом 9 кг, в Нидерландах - орган массой 8,7 кг.

Катуриа сказал, что медики пока не решили, будут ли уведомлять комиссию Книги Гиннесса об извлеченной почке с тем, чтобы задокументировать это в качестве мирового рекорда. По словам врача, он с коллегами обдумывает такую возможность.