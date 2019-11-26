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Американский посол обиделся на немецкого министра за сравнение США с Китаем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил правительство Германии в "оскорблении" его страны.

Поводом стали высказывания министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, который в дебатах о безопасности телекоммуникационных систем провел сравнение между США и Китаем, сообщила Deutsche Welle.

Сравнение США с Китаем, сделанное высокопоставленным представителем германского правительства, является "оскорблением для тысяч американских военнослужащих, которые вносят свой вклад в обеспечение безопасности Германии", говорится в заявлении Гренелла.

Кроме того, по его мнению, это является оскорблением и "миллионов американцев, которые выступают за сильный западный союз".

Радиостанция отмечает, что причиной жесткого заявления посла США стал спор об использовании в Германии оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei в сети мобильной связи пятого поколения (5G). Как США, так и критики этой идеи в самой Германии считают, что допуск китайского концерна опасен, так как он откроет Huawei возможность участвовать в шпионских операциях по заказу Пекина или актах саботажа в европейских компьютерных сетях.

Альтмайер, выступая в минувшее воскресенье в телепередаче общественно-правовой медиакомпании ARD, напомнил о шпионском скандале с прослушиванием телефонов немецких граждан Агентством национальной безопасности США (АНБ). Кроме того, он указал, что правительство США само требует от американских фирм передавать им определенную информацию, необходимую для борьбы с терроризмом.

"Между Китаем и Соединенными Штатами нет морального равенства, и каждый, кто утверждает обратное, игнорирует историю", - заявил Гренелл.

Весной этого года, по сообщениям американских СМИ, посол США в Берлине предупредил, что американская администрация ограничит обмен разведывательной информацией с правительством ФРГ в случае допуска Huawei к созданию телекоммуникационной структуры в стране.

США Германия Китай 5G Huawei

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