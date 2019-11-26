Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продолжил 30-летнюю традицию помилования индеек, которых должны подавать на праздничный стол ко дню благодарения, сообщило во вторник агентство Associated Press.

В этот раз он отпустил двух индеек (обычно милуют только одну). Они получили имена Бред (по-английски "хлеб") и Баттер (по-английски "масло").

Трамп пошутил, что индейки выдрессированы сохранять молчание в любой ситуации, потому что уже получили повестки в комитет конгресса по разведке, который занимается вопросом его импичмента.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 28 ноября.