Поиск

Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продолжил 30-летнюю традицию помилования индеек, которых должны подавать на праздничный стол ко дню благодарения, сообщило во вторник агентство Associated Press.

В этот раз он отпустил двух индеек (обычно милуют только одну). Они получили имена Бред (по-английски "хлеб") и Баттер (по-английски "масло").

Трамп пошутил, что индейки выдрессированы сохранять молчание в любой ситуации, потому что уже получили повестки в комитет конгресса по разведке, который занимается вопросом его импичмента.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 28 ноября.

Новости

Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным

Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до девяти, еще 600 пострадали

В причастности к ограблению в Дрездене заподозрили берлинский преступный клан

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');