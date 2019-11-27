Среди попавших в ДТП на Доминикане россиян нет погибших

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести, сообщает посольство РФ в Венесуэле.

"В Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом с 39 российскими туристами, следовавшими в аэропорт для вылета в Москву. В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет", - говорится в сообщении дипведомства в фейсбуке.

Поддерживается постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, добавили в посольстве.

"Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы Республики Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции", - говорится в сообщении.

Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах, подчеркнули в дипведомстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Ранее издание "Диарио либре", со ссылкой на пожарных сначала писала о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по её информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней также говорится уже о 39 гражданах РФ.