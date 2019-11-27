Поиск

Среди попавших в ДТП на Доминикане россиян нет погибших

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести, сообщает посольство РФ в Венесуэле.

"В Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом с 39 российскими туристами, следовавшими в аэропорт для вылета в Москву. В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет", - говорится в сообщении дипведомства в фейсбуке.

Поддерживается постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, добавили в посольстве.

"Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы Республики Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции", - говорится в сообщении.

Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах, подчеркнули в дипведомстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Ранее издание "Диарио либре", со ссылкой на пожарных сначала писала о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по её информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней также говорится уже о 39 гражданах РФ.

Доминиканская республика

Новости

США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным

Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до девяти, еще 600 пострадали

В причастности к ограблению в Дрездене заподозрили берлинский преступный клан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');