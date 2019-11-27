В ЛНР сообщили о трех обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 26 ноября 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Желобок, Логвиново и Донецкий. По данным ведомства, при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.