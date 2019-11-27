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Brent подешевела до $64,15 за баррель на сигналах о росте запасов в США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США на предыдущей неделе.

К 8:15 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,19%), до $64,15 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,62 (0,97%), до $64,27 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,12 (0,21%), до $58,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,4 (0,69%), до $58,41 за баррель.

По информации API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,64 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты ожидают, что запасы снизились на 600 000 баррелей.

Во вторник нефть дорожала на сигналах о прогрессе на торговых переговорах США и Китая. Однако инвесторы остаются осторожными в отсутствие конкретных решений.

"Нефтяной рынок по-прежнему довольно пессимистично оценивает перспективы цен на нефть в среднесрочной перспективе, - сказал Bloomberg аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хейнс. - Также нет чрезмерного оптимизма в отношении того, что торговая сделка США и Китая принесет что-то, кроме отмены введенных ранее пошлин".

Brent WTI Китай США

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