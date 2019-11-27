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Один человек убит и четверо ранены в Панкисском ущелье в Грузии из-за конфликта двух семей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Один человек убит, еще четыре человека получили ранения в перестрелке, произошедшей между местными жителями в среду в Панкисском ущелье в Грузии, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, конфликт в селе Сакобиано произошел между двумя семьями. По одной из версий, ссора, переросшая в стрельбу ссора связана с вопросом строительства в Панкисском ущелье ГЭС "Ходори-3". СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что одна из семей выступала против строительства, а другая - за.

Пострадавших доставили в больницу города Телави с огнестрельными ранениями.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что в связи с инцидентом ведется расследование.

Строительство ГЭС "Ходори-3" мощностью 5 МВ в Панкисском ущелье было приостановлено в апреле, когда протесты местных жителей переросли в столкновение с полицией. Тогда многие местные жители утверждали, что строительство ГЭС может нанести непоправимый вред экологии региона.

Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", несколько недель назад строительная компания "Пери" вновь начала консультации с местными жителями по вопросу строительства ГЭС.

Ранее представители строительных компаний, которые должны были построить ГЭС, говорили, что ежегодно ГЭС сможет вырабатывать 27,5 млн кВт. ч.

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