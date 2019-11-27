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Недовольные фермеры заблокировали Елисейские поля и потребовали встречи с Макроном

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие французские фермеры в среду заблокировали одну из главных улиц французской столицы - Елисейские поля, сообщают парижские СМИ.

Участники протестов вышли на Елисейские поля с флагами профсоюзов, ограничив проезд автомобилей, и разбросали на проезжей части сено.

"Идея заключается в том, чтобы выразить здесь нашу позицию с тем, чтобы затем нас принял Эммануэль Макрон. Пока у нас не будет ответов относительно встречи и решений наших проблем, мы не сдвинемся с места", - сказал президент профсоюза фермеров FDSEA.

Между тем, около 1 тыс. тракторов выстроились вдоль центральных автомагистралей, ведущих в Париж, тем самым частично блокировав въезд автотранспорта в столицу.

Фермеры протестуют против мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничения в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.

Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Франция Париж

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