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НАТО подписало контракт с Boeing на $1 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс и компания Boeing в среду подписали контракт по усовершенствованию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Церемония подписания прошла на военной базе "Мелсбрук" в Бельгии: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Boeing International Майкл Артур поставили подписи на фоне стоящего на летном поле самолета AWACS.

"AWACS - это наши (альянса - ИФ) глаза в небесах, которые десятилетиями поддерживали наши воздушные операции", - заявил Столтенберг журналистам.

"Контракт с Boeing демонстрирует нашу твердую приверженность тесной работе с индустриальным сектором с целью поддерживать силу трансатлантического альянса", - добавил генсек НАТО.

Столтенберг подтвердил на прошлой неделе журналистам факт скорого заключения этого соглашения на сумму примерно в $1 млрд.

Западные СМИ напоминают, что на вооружении Североатлантического альянса стоят 14 самолетов типа AWACS, а программа НАТО с их участием действует с 1982 года.

Между тем, альянс планирует использовать стоящие на вооружении AWACS до 2035 года - после нынешней модернизации, в том числе, с установкой искусственного интеллекта на самолеты. Однако Столтенберг пока что не стал раскрывать планы по замене теперешних самолетов типа Boeing E-3 Sentry, добавляют СМИ.

НАТО Boeing AWACS

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