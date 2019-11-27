Поиск

Участок земли рядом с самым высоким зданием Гонконга продали за рекордную сумму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга продали участок земли, располагающийся по соседству с самым высоким зданием специального района КНР, за рекордные 42 млрд гонконгских долларов ($5 млрд) на правительственном аукционе.

Тендер на участок, располагающийся рядом со станцией скоростных поездов Западный Коулун, выиграла компания Sun Hung Kai Properties Ltd.

Аналитики оценивали стоимость участка в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд в преддверии аукциона. Таким образом, сумма сделки находится на нижней границе диапазона.

На участке будут построены офисные здания, отель и торговый центр. Ожидается, что общая площадь помещений составит 294 тыс. кв. метров. Участок прилегает к самому высокому зданию в Гонконге, Международному коммерческому центру, которым также владеет Sun Hung Kai.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда власти продали жилой участок на месте старого аэропорта Кай Так за $3,2 млрд.

Гонконг Китай Sun Hung Kai Properties Ltd

Новости

Несколько химикатов семейства "Новичков" внесены в контрольный список запрещенных ОЗХО

США отказались обменивать "шпиона" Уилана на кого-либо осужденного в Штатах

Власти Шотландии собрались провести новый референдум о независимости страны

Власти Шотландии собрались провести новый референдум о независимости страны

Путин поедет на открытие "Турецкого потока"

Путин поедет на открытие "Турецкого потока"

Страховщик опроверг сообщения об ампутации рук у девочки, пострадавшей в Доминикане

Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом "Миссия невыполнима"

Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом "Миссия невыполнима"

Deutsche Bank продал Goldman Sachs активы на $51 млрд

Российско-украинский газовый конфликт

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');