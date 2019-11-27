Участок земли рядом с самым высоким зданием Гонконга продали за рекордную сумму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга продали участок земли, располагающийся по соседству с самым высоким зданием специального района КНР, за рекордные 42 млрд гонконгских долларов ($5 млрд) на правительственном аукционе.

Тендер на участок, располагающийся рядом со станцией скоростных поездов Западный Коулун, выиграла компания Sun Hung Kai Properties Ltd.

Аналитики оценивали стоимость участка в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд в преддверии аукциона. Таким образом, сумма сделки находится на нижней границе диапазона.

На участке будут построены офисные здания, отель и торговый центр. Ожидается, что общая площадь помещений составит 294 тыс. кв. метров. Участок прилегает к самому высокому зданию в Гонконге, Международному коммерческому центру, которым также владеет Sun Hung Kai.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда власти продали жилой участок на месте старого аэропорта Кай Так за $3,2 млрд.