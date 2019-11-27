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Главу украинского атомного оператора отправили в отставку

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил президента национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" Юрия Недашковского, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Об этом Гончаренко написал в фейсбуке. Соответствующую информацию позже подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это (увольнение Недашковского - ИФ) была инициатива главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля. Думаю, что он может отдельно прокомментировать основания, почему он пришел к выводу о необходимости такого решения... Мы сейчас десятками увольняем людей, которые работали в предыдущие годы. Во многих случаях причиной этому является наша убежденность либо в неэффективности, либо в коррупционной деятельности, либо в ангажированности человека", - сказал премьер в ходе брифинга.

Как сообщалось, ранее в среду Украинское ядерное общество (УЯО) призвало Гончарука и президента страны Владимира Зеленского не допустить увольнения главы НАЭК. Там напомнили, что при непосредственном участии Недашковского был реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые значительно снизили зависимость украинской атомной отрасли от российской. В частности, реализован проект диверсификации ядерного топлива для реакторов российского дизайна, завершается строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Кроме того, в УЯО добавили, что на "Энергоатом" приходится свыше 50% всей вырабатываемой электроэнергии в стране, компания выполняет все международные требования по безопасности и модернизации блоков АЭС, продлевает их ресурс, несмотря на низкий тариф.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Энергоатом Украина Юрий Недашковский Алексей Гончаренко Алексей Гончарук

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