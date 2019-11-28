Дети и женщины стали жертвами взрыва в Афганистане

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в северной афганской провинции Кундуз в минувшую среду погибли 15 гражданских лиц, среди них - восемь детей и шесть женщин, сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

"Около 17:00 (15:00 мск) на мине, заложенной на дороге террористами-талибами (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), подорвалась гражданская автомашина, погибли 15 человек, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении представителя МВД Нусрата Рахими.

Он уточнил, что среди погибших восемь детей, шесть женщин и один мужчина.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.