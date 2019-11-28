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США сократит свой финансовый вклад в НАТО

США сократит свой финансовый вклад в НАТО
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа сократит свои расходы на финансирование НАТО, сообщает CNN.

"Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", - заявил телеканалу неназваный представитель НАТО.

Он уточнил, что новая формула была согласована на этой неделе

По данным военных чиновников, администрация Трампа стремилась уменьшить свой вклад в НАТО примерно до 16%. Тем самым США по уровню затрат приблизится к Германии, которая тратит 14,8%.

Чиновники США и НАТО сообщили CNN, что другие члены НАТО, как ожидается, восполнят дефицит.

Отмечается, что ранее США обеспечивали около 22% финансирования НАТО, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в безопасность и некоторые совместные военные операции.

Один из чиновников Министерства обороны США заявил телеканалу, что сэкономленные деньги помогут финансировать другие военные усилия США в Европе, в том числе программы в таких странах, как не входящие в НАТО Украина и Грузия.

На следующей неделе Трамп отправится в Лондон на саммит НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. В течение многих лет он заявлял, что США оплачивают большую часть расходов НАТО по сравнению с другими членами альянса.

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