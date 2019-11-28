В Джибути за сутки выпала двухлетняя норма осадков

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В восточноафриканском государстве Джибути за сутки выпала двухлетняя норма осадков, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Согласно совместному заявлению властей Джибути и ООН, от последствий ливней пострадали четверть миллиона человек. Ущерб может увеличиться, так как сильные дожди, согласно прогнозам, продлятся до конца месяца.

Агентство отмечает, что страну, на территории которой расположены военные базы США, Китая и других государств, причисляют к группе наибольшего риска в свете климатических изменений.