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На границе России и Азербайджана в ходе спецоперации задержали почти 70 человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана и России в ходе операции "Граница-Щит" на границе двух государств задержали 69 человек, разыскиваемых по обвинениям в различных преступлениях, говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Операция "Граница-Щит" проводилась 18-23 ноября в приграничных районах Дагестана, а также на территории девяти районов Азербайджана. "В том числе задержано 22 человека, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения восьми человек, считавшихся пропавшими без вести. Кроме того, задержаны 44 человека, имевших долги перед государством", - сообщает МВД Азербайджана.

По данным министерства, в результате операции изъяты девять автоматов, два гранатомета, один пулемет, восемь пистолетов, 98 ружей, 44 ручные гранаты, большое количество патронов и снарядов.

Операция проводилась в рамках борьбы с транснациональными организованными преступными группами, а также пресечения каналов поставки оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков. Аналогичные совместные операции будут проводиться и в будущем, заявили в МВД Азербайджана.

Азербайджан Дагестан МВД

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