Японский магазин придумал для сотрудниц специальные значки на время месячных

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Японии магазин Даймару предложил сотрудницам надевать специальные значки на время месячных, чтобы другие знали, что ей может понадобиться помощь или более долгий перерыв. После критики идеи со стороны покупателей компания решила еще раз обдумать это решение, сообщила BBC News ее представитель Йоко Хигути.

Это правило было введено в октябре 2019 года для отделов женского платья по предложению самих сотрудниц. Ношение значков строго добровольно. На них изображен женский персонаж одной из серий манга по имени Сэйри-тян ("Мисс Менструация"). По словам Хигути, предполагалось, что значки позволят информировать коллег о своем состоянии и улучшат рабочую обстановку в коллективе.

Один из топ-менеджеров Daimaru 29 ноября сообщил The Japan Today, что на значки поступило много жалоб от покупателей, которые говорят в том числе о харассменте.

По словам Йоко Хигути, некоторые сотрудницы отказались надевать значки и сказали, что не видят в них смысла. Другие восприняли новшество положительно и выражали готовность помогать коллеге с таким значком поднести тяжести или чаще отпускать ее на перерыв. Некоторые покупатели также высказали поддержку новому правилу.

Отменять значки в Daimaru не собираются, но обдумают это правило еще раз. Возможно, будет найден способ, как сообщать коллективу эту же информацию, не вынося ее на публику.