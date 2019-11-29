СБУ разоблачила российско-украинскую хакерскую группировку

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая похищала средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами махинации являются гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Отмечается, что киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоенные средства они закупали товары в популярных зарубежных интернет-магазинах. Затем продукция реализовывалась на Украине через онлайн-сервисы.

Хакеры вели свою деятельность с 2010 года. Их годовой оборот, как сообщается, составлял $500-700 тыс. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, нашли более $5 тыс. и незаконно закупленные товары: смарт-часы, iPad, iPhone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и т.д.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.361 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.