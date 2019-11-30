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В Огайо представлен законопроект, обязывающий акушеров делать невозможные операции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В американском штате Огайо представлен законопроект, согласно которому врачи должны "пересаживать" эмбрион в случае внематочной беременности в матку, иначе им грозит обвинение в проведении аборта.

Документ предложен двумя республиканцами, представляющими Огайо в Палате представителей США. Как отмечает издание The Telepgaph, в проекте закона эмбрион расценивается как нерожденный ребенок. По данным The Guardian, за проведение аборта или согласие на аборт предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, "а за убийство путем аборта при отягчающих обстоятельствах" - смертная казнь.

Между тем врачи подчеркивают, что предлагаемая в законопроекте операция по сохранению беременности просто невозможна, а внематочная беременность сама по себе представляет смертельную угрозу для женщин. В таких условиях медики заявляют, что обречены на уголовное преследование.

Законопроект представлен на фоне волны законодательных изменений в американских штатах, запрещающих или ужесточающих правила проведения абортов. В Огайо ранее был принят "закон о сердцебиении", который запрещает аборты с того момента, как у эмбриона можно отследить пульс.

Между тем в Алабаме в мае был принят один из самых жестких законов против абортов: прерывание беременности там запрещено даже в случае, если она наступила при изнасиловании или инцесте. Исключение составляют только случаи, когда жизнь женщины оказывается под угрозой.

США Огайо

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