Украинские пограничники остановили на выезде в Словакию грузовик с 374 кг героина

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Украинские пограничники обнаружили героин в грузовом автомобиле, направлявшемся в Словакию.

"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры, и по документам его должны были доставить в Германию", - рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в клееной фанере пакеты с героином.

По данным пресс-центра Службы безопасности Украины, общий вес изъятых наркотиков составляет 374 кг.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.