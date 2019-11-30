Грабители взорвали отделение "Ощадбанка" в Киеве вместе с банкоматом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В ходе ограбления отделения "Ощадбанка" в Киеве на улице Энтузиастов преступники вынесли около 250 тысяч гривен, сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра ... Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 000 гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный на своей странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что воров не остановило даже то, что могли погибнуть люди, ведь отделение расположено на первом этаже жилого дома.

Как сообщала ранее столичная полиция, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате чего была повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк.

По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, причинившем ущерб в крупных размерах (ч.2 ст.194 УК Украины).