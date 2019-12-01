В США презентовали сорт яблок, которые не портятся в течение года

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье в США появился в продаже новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике год.

Как сообщает "Би-би-си", создание нового сорта под названием Cosmic Crisp ("космически хрустящий") заняло около 20 лет. При селекции были скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise. Впервые вырастить его удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году.

Фермеры этого штат получили эксклюзивное право выращивать фрукт в течение следующих 10 лет.

Создатели обещают, что новое суперхрустящее яблоко будет относительно твердым, очень сочным и будет сочетать в себе сладость и кислинку.

Но главное, мякоть Cosmic Crisp очень медленно коричневеет, яблоко долго сохраняет свои потребительские свойства в холодильнике: до 10-12 месяцев.

Яблоки - второй после бананов по популярности фрукт в США. Штат Вашингтон является крупнейшим в стране производителем яблок.