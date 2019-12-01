В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Туристический автобус попал в аварию в Тунисе, сообщает министерство внутренних дел страны в воскресенье.

По данным МВД, в автобусе, которые съехал в кювет и перевернулся, находились 43 человека, включая водителя. В результате погибли 22 человека, остальные получили травмы различной степени тяжести.

О национальности туристов пока не сообщается.

Между тем, посольство России в Тунисе сообщило в твиттере, что выясняет, есть ли среди пострадавших в ДТП российские граждане.