В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Туристический автобус попал в аварию в Тунисе, сообщает министерство внутренних дел страны в воскресенье.
По данным МВД, в автобусе, которые съехал в кювет и перевернулся, находились 43 человека, включая водителя. В результате погибли 22 человека, остальные получили травмы различной степени тяжести.
О национальности туристов пока не сообщается.
Между тем, посольство России в Тунисе сообщило в твиттере, что выясняет, есть ли среди пострадавших в ДТП российские граждане.
1 декабря с.г. в окрестностях г. Айн-Драхам произошло ДТП с туристическим автобусом.— Посольство России в Тунисе 🇷🇺Ambassade de Russie (@AmbRusTun) 1 декабря 2019 г.
Посольство России в Тунисе находится в тесном контакте с компетентными органами республики для выяснения подробностей о возможном наличии среди пострадавших граждан РФ. pic.twitter.com/52K80HOWJj