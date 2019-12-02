Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Несмотря на разногласия, Россия не представляет угрозы странам альянса, отметил он

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне, призывает пересмотреть текущую ситуацию во взаимоотношениях стран альянса и Москвы, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Наше послание очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО", - сказал Келин.

По его словам, у России и западных стран есть разногласия, "так как Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном, другими странами". Он отметил, что у Москвы есть собственные интересы, но они не имеют отношения к "серьезным военным вопросам".

Келин подчеркнул, что об отсутствии российской угрозы свидетельствует тот факт, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны. При этом Россия следит за действиями альянса и реагирует на них, добавил он.

Также российский дипломат выразил уверенность в том, что Россия и Великобритания могут улучшить взаимоотношения.

"Есть ли потенциальная возможность для восстановления отношений? Я уверен, что да", - ответил Келин на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Москва и Лондон имеют "длинную историю взаимоотношений между нашими людьми".

Кроме того, говоря об инциденте в Солсбери, глава российской дипмиссии отверг все обвинения Великобритании в адрес России.

"Предыдущее британское правительство решило обвинить Россию, не предоставив никаких доказательств. Мы отправляли британскому правительству около 80 писем с запросом об информации, но мы не получили ответа. Британское правительство не захотело делиться с нами тем, что оно знает о ситуации, поэтому мы не понимаем эти обвинения и не принимаем их", - заявил Келин.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. Москва отвергает эти обвинения.