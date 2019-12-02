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Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Несмотря на разногласия, Россия не представляет угрозы странам альянса, отметил он

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне, призывает пересмотреть текущую ситуацию во взаимоотношениях стран альянса и Москвы, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Наше послание очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, потому что Россия не угрожает НАТО", - сказал Келин.

По его словам, у России и западных стран есть разногласия, "так как Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном, другими странами". Он отметил, что у Москвы есть собственные интересы, но они не имеют отношения к "серьезным военным вопросам".

Келин подчеркнул, что об отсутствии российской угрозы свидетельствует тот факт, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны. При этом Россия следит за действиями альянса и реагирует на них, добавил он.

Также российский дипломат выразил уверенность в том, что Россия и Великобритания могут улучшить взаимоотношения.

"Есть ли потенциальная возможность для восстановления отношений? Я уверен, что да", - ответил Келин на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Москва и Лондон имеют "длинную историю взаимоотношений между нашими людьми".

Кроме того, говоря об инциденте в Солсбери, глава российской дипмиссии отверг все обвинения Великобритании в адрес России.

"Предыдущее британское правительство решило обвинить Россию, не предоставив никаких доказательств. Мы отправляли британскому правительству около 80 писем с запросом об информации, но мы не получили ответа. Британское правительство не захотело делиться с нами тем, что оно знает о ситуации, поэтому мы не понимаем эти обвинения и не принимаем их", - заявил Келин.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. Москва отвергает эти обвинения.

Россия Великобритания НАТО Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль Солсбери

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