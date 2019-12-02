"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как стало известно изданию, эта страна с 3 декабря переходит на новую систему, в рамках которой все денежные расчеты и процессинг должны осуществляться через Нацбанк Таджикистана (НБТ). Однако, по данным "Ъ", практически все компании (MoneyGram, Contact, "Вестерн Юнион" и "Золотая корона" и другие, на них приходится почти 90% рынка переводов средств из РФ в Таджикистан), которые работают в данном направлении, до сих пор не подключились к новой системе НБТ.

Как узнало издание, 25 ноября в ЦБ РФ прошло совещание с участием представителей НБТ, а также указанных компаний. На встрече обсуждался вопрос дальнейшей работы систем денежных переводов из России без открытия счета в Таджикистане, как того обязывают вступающие с 3 декабря правила. Для прояснения "технических и регуляторных нюансов" участники встречи просили НБТ перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого так и не смогли, выяснил "Ъ".

Получить комментарий НБТ о причинах отказа в отсрочке газета не смогла. Кроме того, 26 ноября НБТ разослал операторам платежных систем письмо, в котором указал, что операторы платежных систем, которые не подключились к национальному процессинговому центру при Нацбанке, с 3 декабря должны приостановить переводы средств в Таджикистан.

Учитывая масштаб денежных переводов между рынками, неготовность таджикской стороны идти на компромисс поставила российских игроков в тупик, отмечает "Ъ". В ЦБ РФ в ответ на запрос издания лишь сообщили, что "российское законодательство позволяет платежным системам, осуществляющим трансграничные переводы денежных средств без открытия счета, подключиться к Национальному процессинговому центру НБТ".

Будут ли в связи с ситуацией приняты ответные меры, которые может инициировать Минфин РФ, "Ъ" не ответили. В "Федеральном законе о национальной платежной системе" (161-ФЗ) предусмотрена возможность введения запрета на трансграничные переводы в отношении стран, которые сами ввели запрет в отношении зарегистрированных ЦБ платежных систем. Такие меры, в частности, были приняты ранее в отношении Украины.

В то же время, по мнению экспертов, опрошенных изданием, в сохранении переводов между РФ и Таджикистаном заинтересованы обе стороны. Если договориться по поводу перевода средств не удастся, деньги пойдут по другим каналам, менее контролируемым и понятным для регуляторов, например, через криптовалюту и так далее. И хотя между Россией и Таджикистаном постепенно развиваются банковские переводы, серьезной альтернативой переводам без открытия счета они быть не могут, указывает "Ъ". В Таджикистане, по подсчетам экспертов, лишь каждый четвертый житель страны имеет банковскую карту, а трудовые мигранты и вовсе предпочитают не пользоваться картами, подчеркивает издание.

Газета напоминает, что Таджикистан является вторым по объему рынком денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. За 2018 год объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд, за первый квартал 2019 года — $462 млн.