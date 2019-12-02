Поиск

В Минэнерго Украины допустили смену руководства "Нафтогаза"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики и Украины Алексей Оржель подтвердил планы правительства по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Украина Нафтогаз Украины

Новости

Воры вынесли из музея Штази в Берлине золотые украшения и Орден Ленина

Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Бронеавтомобиль военной полиции РФ подорвался на мине в Сирии

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');